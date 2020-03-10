Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Geçen hafta TBMM’de AK Parti ve CHP’li milletvekillerinin arasında yaşanan gerginliğin bir benzerinin İBB Meclisi’nde de yaşanma ihtimaline karşın Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir önlem aldığı öne sürüldü.

SEBEP GRİBAL ENFEKSİYON

Peki İmamoğlu’nun başkan seçildikten sonra ilk kez kürsüye çıkmamama nedeni gerçekte ne? Başkan İmamoğlu’na çok yakın İBB kaynaklarından öğrendiğime göre İmamoğlu gribal enfeksiyon geçiriyor.

Sesi kısık olduğundan dünkü oturumda kürsüye çıkmamayı tercih etti...