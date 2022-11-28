İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen sözler için, "Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen sözler için, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU İÇİN İDDİALAR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İBB Başkanı İmamoğlu için "Hırslı, aptal, müteahhit kafalı" dediği iddia edilmişti.