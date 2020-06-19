İBB Başkanı İmamoğlu'na Adalar'da "elektrikli araç" tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektrikli araçların hizmete alınması için belediye yetkilileri ve beraberindekilerle Büyükada'ya gittiği sırada, iskelede toplanan bir grup vatandaşın protestosuyla karşılaştı.
Kendilerine "Adaların Atları Platformu" adını veren grup, ellerindeki dövizler ve sloganlarla elektrikli araçların kullanımına tepki gösterdi.
Grup adına açıklama yapan Zeynep Alpar, yaşam alanlarına otobüsün sokulmasını istemediklerini söyledi.
Motorlu araçlarla Adalar'ın her noktasına daha fazla insanın gideceğini savunan Alpar, "Bu Adalar'da orman yangınlarına, bisiklet kazalarına, atlar ve insanlar üstünde büyük baskıya neden olan turizmi, rant hırsını körükleyecek, yapılaşmayı da artıracak yanlış bir hamle." diye konuştu.
İBB'yi at karşıtı tavır içerisinde olmakla suçlayan Alpar, belediyenin elindeki at sayısını, atların ölüm nedenlerini, nasıl sahiplendirileceğini açıklamak yerine yanıltıcı reklam videoları çektiğini söyledi.
"Otobüs atın kurtarıcısı değil, katilidir." diyen Alpar, şunları kaydetti:
"Atlar ve Adalar için seçenekler 'faytonda atların eziyet görmesi' ile 'motorlu araçlarla şehirleşmek' gibi iki şıkka indirgeniyor. Biz buna karşı kendimiz için ne istiyorsak atlar için de aynısını istiyoruz. Hapsedilmemek, uygun barınma ve yaşam ortamı, denetlenen ve doğru şartlarda çalışmak, Adalar'dan sürgün edilmemek. Adalar'da kullanılmak istenen motorlu araçlar, adada yaşayanların ulaşım ihtiyacına hizmet etmiyor. Adalar'a gelip otobüsle ormanda tur atmak, ulaşım da ihtiyaç da değil."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!