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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı"na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkan İmamoğlu, "Genel Sekreter Yardımcınız Yeşim Meltem Şişli hakkında yaptığınız açıklamalar Sayın Cumhurbaşkanına da soruldu. 'Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım' yanıtını verdi" hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

'HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM'

'Önce şu kısmından başlayayım sorunuzun; yani benim Genel Sekreter Yardımcımın süreciyle ilgili net bulunmayan ifadem nedir? Şunu mu bekliyorlar benden: Birileri suç duyurusunda bulundu, ben de birileri gibi yargısız infaz yapacağım! Ben, hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. 'İnceliyoruz' dedim. Ama altını da çizdim, 'Ben, insanın yaşamına, biçimine, tarzına, davranışına, inancına karşı bir hamle üretecek, saygısızlık yapacak, rencide edecek -bu, bir insanın başörtüsü olabilir veya başka bir inanca sahiptir, onu aşağılamak olabilir- bu şekilde davranacak bir insan, benimle 1 dakika aynı yerde duramaz. Bırak çalışanına, vatandaşa hiçbir şekilde bu tavır ve davranışta bulunamaz' dedim.

SAYIN CUMHURBAŞKANI CEVAP VERMİŞSE, BEN ANLAMADIM

Bu kadar net bir açıklama. Ama inceleme yapılıyor. Bir taraf diyor ki, 'Bu hakaretlere maruz kaldım'; diğer taraf da 'Ben böyle bir şey demedim. Hatta beni soruşturun' diyor, kendi imzasıyla. Bir kanun, hukuki hak bunu sorgulayacağına, o edepsiz, ahlaksızca manşetleri atan, 'Ahlaksız kadın' diye, ta benim aileme kadar laf yetiştirmeye çalışan, zavallı, ne olduğu belli olmayan, gazeteci olduğunu da düşünmediğim insanları sorgulasınlar. Birincisi bu. İkincisi; bu soru sorulmuşsa ve Sayın Cumhurbaşkanı buna cevap vermişse, ben anlamadım.

DERECE DEYİNCE, AKLIMA İNSAN GELMEZ

Sorulan soruyla bu, aynı şey değil. Derece deyince, benim aklıma 'Fahrenheit' gelir ya da 'Celcius' gelir. Derece deyince, benim aklıma o geliyor; insan gelmez. İnsanı hayatımda hiç derecelendirmedim. Sayın Cumhurbaşkanının zihninde böyle bir şey varsa, üzülürüm. Açıkçası, kimse doğuştan İBB Başkanı ya da Cumhurbaşkanı olmadı. Bunlar, kademeli bir şekilde oluyor. İnsanların katkısıyla ve puanlamasıyla, insanların verdiği yetkiyle oluyor. Bunu unutmamak lazım. Üzücü bir yorum olmuştur. Sanıyorum söyledikten sonra kendisi de üzülmüştür diye düşünüyorum."

'BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİĞİ İLE İLGİLİ İFADELERİ VAR'

Başkan İmamoğlu, "Yeşim Hanım'la bu süreçten sonra bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna karşılık şöyle dedi: "Tabii ki görüşüyorum. Bu konudaki süreç devam ediyor. Dediğim gibi, kendisinin de bir başvurusu var bu süreçle ilgili. Böyle bir şey söylemediği ile ilgili ifadeleri var. Emeğine inandığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi. İncelemesi sürüyor zaten. Hukuka yargıya yansımış tarafı da var. Süreci takip ediyoruz. Yargısız infaz. Bizden birileri böyle bir şey beklemesin. Bu olay olduğu anda ortaya koyulsaydı daha değerliydi, ama zamanı geçmez böyle bir hakaretin. Bugün de olsa ortaya çıktığında gerekeni yaparız."