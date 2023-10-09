İBB Başkanı İmamoğlu , CHP 38.Olağan İstanbul Kongresi’nde oyunu kullandı

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CHP 38.Olağan İstanbul Kongresi devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı ve delege seçimlerinin de sürdüğü kongrede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da oyunu kullandı.

İmamoğlu oy kullanmak için sahneye geldiği sırada partililer sloganlar eşliğinde, destekte bulundu. İmamoğlu, oy kullandıktan hemen sonra Haliç Kongre Merkezi’nden ayrılmak için çıkışa yöneldi. Bu sırada partililerle fotoğraf çektiren ve sohbet eden İmamoğlu’nun çevresindekilere, “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiziz" şeklinde konuştu. İmamoğlu, daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Kongrede seçim işlemleri hala devam ediyor.