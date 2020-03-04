04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İBB Başkanı İmamoğlu: "Adalar'da çok sorun var"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yaptığı ziyarette Adalar ilçesinde uğraştıkları çok sorun bulunduğunu belirtti.
İBB Başkanı İmamoğlu ve belediye bürokratları ilçe belediyesi ziyaretleri kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye'sini ziyaret ederek belediye başkanı Hasan Tahsin Usta ile bir araya geldi.
Görüşmede konuşan İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerinin yararlı geçtiğini ifade ederek bu iletişimin İstanbul'a fayda getireceğini öngördüğünü söyledi.
Bürokratları ile birlikte ilçenin sorunları ve yapılacak çalışmaları Gaziosmanpaşa belediyesi yetkilileriyle görüşeceklerini dile getiren İmamoğlu, uygulanacak politikaları ortak akılla oluşturacaklarını kaydetti.
İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Usta da ilçe belediyeleri olarak İstanbul’un parçalarını yönetmeye çalıştıklarını belirtti.
"Tüm bu çalışmaların, bütüncül bir yaklaşım ve planlama ile şehre yönelik birleşmesi gerektiğini belirten Usta, "Sonuçta, şehirde sorumlulukları paylaşanlar ve beraber çalıştığımız arkadaşlar, tüm gücüyle, gece-gündüz kendi bulunduğu alanlarda hizmet ediyorlar. Bunu birleştirmek, tabii ki İstanbul'umuza hem değer katar hem de güç katar. Umarım, uzun süreli bir çalışma maratonuyla İstanbul'a ve İstanbul halkına, özellikle de Gaziosmanpaşa ilçemize faydalı bir sonuç ortaya koyar." ifadelerini kullandı.
- "Sorunu az ilçeler" diyaloğu
İmamoğlu, konuşmaların ardından sıradaki ziyaretlerinin Beşiktaş, Kadıköy, Beylikdüzü ve Adalar ilçelerine olacağını bildirdi. Bunun üzerine araya giren Usta, "Sorunu az olan ilçeler zaten sona kalmış. Ama Gaziosmanpaşa mesela, sorunu daha fazla olan bir ilçe." değerlendirmesinde bulundu.
Usta'nın bu sözleri üzerine İmamoğlu, "Sorunu az deme, Adalar'da ne uğraşıyoruz, bir bilsen? Adalar'da çok sorun var, inan." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, İBB ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele alındığı toplantıyı gerçekleştirdiler.
Toplantının ardından, İmamoğlu ve Usta, ilçede saha incelemelerinde buldu.
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