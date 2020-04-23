Ramazan ayı münasabetiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ramazan ayı bereketinin milletçe umutlarımızı yeşertmesi, kardeşliğimizi perçinlemesi, sevgimizi güçlendirmesini temenni ediyor, Cenabı Hak’tan yeni başlangıçlara kapı aralamasını niyaz ediyorum. İbadetleriniz makbul, Ramazanınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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