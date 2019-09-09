İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması

09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı.
İmamoğlu, bir AK Parti grup üyesinin İSPARK ücretlerine yapılan ve geri çekilen zamla ilgili eleştirilerine "Finansal düzenleme doğru. Sistemin içindeki bir takım yanlışlıkları düzeltmeyle ilgili aldığımız bir takım kararlar vardı. Onları açıkladım. Zam yanlış. Zam yapılmadı ama yapılmayacağı anlamına gelmiyor da dedim. Zam ayrı finansal düzenleme ayrı. Örnek olsun diye söylüyorum. Son bir buçuk iki ay içinde doğalgaza yüzde 32 zam yaptı merkezi hükümet. Mesela zamla ilgili bir örnek daha vereyim size akaryakıtta yüzde 30 artış var son 1 yılda. Ya da son bir örnek vereyim. Gıda fiyatlarında son bir yıldaki artış yüzde 54. Bir örnek daha vereyim, ses çıktı köprü zammı yüzde 47 zam bu. Benim yaptığım İSPARK'ta bir finansal düzenlemeydi onu söyleyeyim" şeklinde yanıt verdi.
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