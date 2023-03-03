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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da toplantıda buluştu

Giriş: 03.03.2023 - 23:12 | Güncelleme: ABONE OL
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da bir araya geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık çağrısında bulunduğu 2 büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Ankara'da buluştu.

YAVAŞ'IN EV SAHİPLİĞİNDE

Habertürk Ankara Büro'dan Mahir Kılıç'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste toplantıda masaya oturuldu. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Toplantıya gecenin ilerleyen saatlerinde CHP Genel Merkezi'nden yöneticilerin dahil olacağı belirtiliyor. Toplantının bitiminde bir açıklama üzerine çalışılacağı; ancak gece yarısında mı yoksa yarın mı açıklama yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

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