İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'i ziyaret etti.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada ziyarette Ekrem İmamoğlu'nun yöneticilerle fikir alışverişinde bulunduğu ve 2019-2020 sezonu için Başakşehir'e başarı dilediği belirtildi.

Öte yandan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da İmamoğlu’na günün anısına plaket ve isminin yazılı olduğu forma hediye ettiği kaydedildi.