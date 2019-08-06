06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane merkez binasında basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.
Bayrampaşa Otogarı ile ilgili dün alınan tedbir kararının İBB’nin girişimiyle bugün kaldırıldığını açıklayan Ekrem İmamoğlu, şunları dedi:
“Dün benim de şaşırdığım ve üzüldüğüm bir yargı kararı vardı. Ama bugün İBB Hukuk Müşavirliğimizin girişimiyle bu yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. İhtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Şu an önümüzde bir engel yok. Perşembe saat 16:00 itibariyle, tüm birimlerimizle Bayrampaşa Otogarı’nda olacağız. Yani güvenlik firmamız İSTGÜVEN’den İSTAÇ’a, temizliğiyle, zabıtamızla bütünüyle orada olacağız. Hızlıca verilmeyen tüm hizmetlerin verilmesi konusunda tedbirler alacağız. Lavabosundan, tuvaletine ve aydınlatmasına varıncaya kadar ilgileneceğiz. Bu süreç bizim için değerli. Çünkü otogarı yarınlara hazırlayabilmemiz adına önce oradaki tehdit edici durumları ortadan kaldırmamız lazım.”
"OTOGAR OTOPARKI 9-15 AĞUSTOS ARASI ÜCRETSİZ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’na ait olan bir mülkiyette, kullanım süresi dolmuş bir ortamda gerekli tedbirleri alma konusunda ısrarcı ve takipçi olacaklarının altını çizen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu konuda sayın Valimiz ile de sıkça istişare halindeyiz. O gün bize emniyet birimleri ile Valiliğe bağlı ilgili diğer kurum ve kuruluşlar da eşlik edecek. İnşallah Perşembe günü 16:00 itibariyle oradayız. Daha öne çekilmesi ihtimalini de açıkçası yakalamak isteriz. Çünkü bir an önce oradaki hizmetin düzgün verilmesi çabası içerisindeyiz. Şu müjdeyi de vermek isterim. Kargaşayı ortadan kaldırmak ve Kurban Bayramının düzgün bir şekilde geçirilmesi adına, bayram süresince (9-15 Ağustos arası) oraya gelip yolcusunu uğurlamak ya da karşılamak isteyen İstanbullu hemşerilerimizin özel araçlarına Bayrampaşa Otogarı ücretsiz olacak.”
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