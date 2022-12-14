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İBB Başkanı Ekrem Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'e destek için Sinan Erdem'de!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, THY EuroLeague mücadele eden Anadolu Efes'i desteklemek için Sinan Erdem spor salonuna geldi

Giriş: 14.12.2022 - 22:05 | Güncelleme: ABONE OL
İBB Başkanı Ekrem Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'e destek için Sinan Erdem'de!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de halka seslendi.

İmamoğlu konuşmanın ardından THY EuroLeague mücadele eden Anadolu Efes'i desteklemek için Sinan Erdem spor salonunda yerini aldı. İmamoğlu'nun salona girmesi ile birlikte seyircilerden alkış aldı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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