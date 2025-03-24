İBB Başkan Vekili seçim tarihi 2025: Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? İBB geçici başkan seçimi ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de meclis toplantısı yapılacağını duyurdu. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek, İBB Başkan Vekili kim olacak? İBB geçici başkan seçimi ne zaman yapılacak? İşte 2025 İBB Başkan Vekili seçim tarihi…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İmamoğlu'nun yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda ‘’Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim gelecek?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması nedeniyle belediyede meclis toplantısı yapılacağını duyurdu. Peki İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman yapılacak? İBB Başkan Vekili kim olacak? İşte detaylar…
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İBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.
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İBB BAŞKAN VEKİLİ KİM OLACAK, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı.
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İMAMOĞLU'NUN YERİNE KİM GEÇECEK, ADAYLAR KİMLER?
Çoğunluğun CHP'de olduğu Belediye Meclisi 26 Mart Çarşamba günü toplanıp yeni başkan vekilini seçecek.
Adaylar ise henüz belli olmadı.
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