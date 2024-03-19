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        Haberler Gündem Politika İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un kaynakları yeter düzeyde

        İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un kaynakları yeter düzeyde

        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un kaynaklarının yeter düzeyde olduğunu belirterek, "İBB'nin bütçesi yıllık 7 milyar dolar. Eğer bunu kullanırsan, İstanbul'a harcarsan yapamayacağın hiçbir şey yok" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 01:33 Güncelleme: 19.03.2024 - 01:33
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        Kurum: İstanbul'un kaynakları yeter düzeyde
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        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun engellendiği yönündeki iddiasına ilişkin, "İstanbul'un 7 milyar dolar kaynağı var.' diyorum. Madem biz engelledik, yaptırmadık, önüne taş koyduk; bu 7 milyar dolar kaynak nerede? Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz balya balya, kusura bakmasınlar." dedi.

        Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına konuk olan Kurum, İstanbul'un öncü bir şehir olabilmesi için kendisine oy verilmesini istedi.

        AA'nın haberine göre; İstanbul'un kaynaklarının bu kente yeter düzeyde olduğunu belirten Kurum, "Eğer bunu kullanırsan, İstanbul'a harcarsan yapamayacağın hiçbir şey yok. Bizim bütün vaatlerimizin, ulaşım, sosyal yardım, kentsel dönüşüm, otopark, hepsi 58 milyar dolar. İBB'nin bütçesi yıllık 7 milyar dolar. 5 yılda 35 milyar dolar eder. Bu paranın yüzde 70'ini yatırıma ayırırsanız, reklama, algıya değil, yatırıma ayırırsanız, yaklaşık yarısı zaten kendi bütçesinden çıkıyor. Diğer taraftan kalan işle alakalı biz diyoruz ki bütçeyi iki katına çıkaracağız." diye konuştu.

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        Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin sorulması üzerine, bu projenin şu an İstanbul'un gündeminde olmadığını, önceliklerinin deprem, ulaşım, sosyal yardımlar ve gençlerin geleceği olduğunu ifade etti.

        İmamoğlu'nun engellendiği yönündeki iddiasına ilişkin Kurum, şöyle konuştu:

        "İstanbul'un önündeki engel Ekrem İmamoğlu'dur. Bırakın engellemeyi, İstanbul'un önündeki engel kendisidir. Engellenmişse madem 'İstanbul'un 7 milyar dolar kaynağı var.' diyorum. Madem biz engelledik, yaptırmadık, önüne taş koyduk; bu 7 milyar dolar kaynak nerede? Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz balya balya, kusura bakmasınlar. Ben, '7 milyar dolarla 5 senede bunları yapabilirim.' diyorum. Bu kaynak nerede? Borcu çıkmış 2,3 milyar dolardan 4 küsur milyar dolara. 'Engelleniyorum.' dediği yerde devlet bütçesini katbekat arttırmış. 6-7 kat arttırmışız 2018'den bugüne tıkır tıkır günü gününe ödemişiz parasını. Ya hep aynı siyaset, aynı ifadeler. Rakibimiz mazeret siyaseti yaparak, vurdumduymazlığının, tembelliğinin, ihmalkarlığının üstünü örtmeye çalışıyor."

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        "İSTANBUL BELEDİYESİNİ RANT OLARAK GÖRMEYECEĞİZ"

        Beltur, İSPARK, İSKİ gibi İBB iştiraki şirketlerin zarar ettiğini söyleyen Kurum, "Öncelikle biz İstanbul Belediyesini rant olarak görmeyeceğiz. Kaynaklarını kendi içinde, iştirakleriyle bütçesini arttırarak, yurt dışı fonlarıyla, ilgili bakanlıklarımızla uyum içerisinde, onlarla yarışarak, onlara laf yetiştirerek değil, uyum içerisinde çalışacağız ve İstanbul'a hizmet edeceğiz. İstanbul Belediye Başkanı'ndan beklenen bu." dedi.

        İstanbul'u çeşmeden su içilebilecek hale getireceklerini söyleyen Kurum, mevcut kapasiteyi yüzde 21 arttıracaklarını, içme suyu barajları ve arıtma tesisleri yapacaklarını anlattı.

        Kurum, İstanbul'da taksiyi tek merkezden yöneterek, bu sorunu da çözeceklerini söyledi.

        Sokak hayvanlarına ilişkin de çözüm ortaya koymak zorunda olduklarını dile getiren Kurum, her ilçeye hayvan bakım merkezi yapacaklarını, İstanbul'un iki yakasına kurulacak büyük tesislerle de hayvan yaşam alanları oluşturacaklarını kaydetti.

        Dijital beyaz masayla birlikte İstanbulluların tüm sorunlarını dijital ortamda iletebileceklerini ifade eden Kurum, sorunların çözümünü de bizzat kendisinin takip edeceğini belirtti.

        ULAŞIM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

        Murat Kurum, trafik sorununun çözümüne ilişkin de şunları söyledi:

        "Şu anki 340 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometreye çıkaracağız. İki yakaya iki tünel yapacağız ki bu tünellerle birlikte o 122 kilometrelik tüneli birbirine bağlayıp alternatif yol güzergahları koyacağız. Lojistik köyler yapıp, şehrin içindeki ağır vasıta, kamyon trafiğini, yine otobüs trafiğini şehrin kuzeyine alacağız. İki otogarımızı şehrin kuzeyine taşıyarak, metro hatlarıyla birlikte şehrin içine bağlayacağız. Bisiklet yolları yapacağız. 250 bin araçlık otopark yapacağız. İSPARK zarar ediyor. İSPARK'a yüzde 25 indirim yapacağız. Evinin önüne park eden vatandaşımızdan ücret almayacağız, İSPARK da zarar etmeyecek. Bir kere liyakatli ekiple çalışacağız. İBB kimsenin arka bahçesi olmayacak. Liyakatli ekip kimse, orada o işi yapacak en iyi arkadaşımız kimse, o arkadaş gelecek, görevini yapacak."

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