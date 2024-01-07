İBB Başkan adayı Kurum, Bakan Uraloğlu ile bir araya geldi

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İBB Başkan adayı Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, "Sadece İstanbul" etiketiyle toplantıya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz!



Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz.



İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın @a_uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk.



İstanbul’un… pic.twitter.com/HKpuiRxQG3 — Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024