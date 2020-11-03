İBB arama kurtarma ekibi İzmir'den ayrılıyor

AA

İzmir'de yaşanan depremde görev yapan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) arama kurtarma ekipleri, görevlerini tamamlayarak İstanbul'a dönüyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında bölgeye giden İBB ekipleri, dört gün boyunca 207 personel ve 53 araçla enkaz çalışmalarında görev üstlendi.

İzmir Bayraklı'da bulunan Adalet, Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahalle’lerindeki enkazların arama kurtarma operasyonlarında görev alan İBB ekipleri, şu zamana kadar 7 vatandaşı enkaz altından yaralı olarak çıkarırken 36 kişinin cansız bedenine ulaştı.

- Hasar tespit çalışmaları için ekip oluşturuldu

Arama kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle dün saat 23.00'da bölgeye hızlı test kitleriyle beraber 1 ambulans, bir doktor, bir ATT ve 2 şoförden oluşan sağlık ekibi gönderildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibi tarafından personelin muayenesine başlandı.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talebi üzerine İBB, deprem hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan 20 kişilik teknik bir ekip de kurdu. Saha çalışmalarında yer alacak ekip 10 araçla yola çıktı.