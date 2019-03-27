İstanbul Büyükşehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü 8 oyunla kutluyor. 'Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 'Tatlı Kaçık', Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde 'Söz Veriyorum', Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde 'Felatun Bey' ile 'Rakım Efendi', Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde 'Can Yeleği', Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 'Aşk Bir Zamanlar', Ümraniye Sahnesi'nde 'Ocakta Bahar', Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde 'Nora - Bir Bebek Evi' ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde 'Amanvermez Avni' adlı oyunlar bugün saat 20.30'da ücretsiz olarak sahnelenecek.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961'de kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü'nde, o tarihten beri her yıl ulusal ve uluslararası bildiriler sahnelerde okunuyor. Ülkemizde ise Dünya Tiyatro Günü ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, Muhsin Ertuğrul yazmıştır. Bu yıl yayımlanan ulusal bildiriyi ise Prof. Dr. Hülya Nutku yazdı. Nutku, bildiride tiyatro sanatının birleştirici gücüne, sanatın yazara büyük bir sorumluluk yüklediğine, bölge tiyatrolarının yaygınlaştırılmasının önemine, sanatın ve sanatçının dünyayı güzelleştirdiğine vurgu yaptı. Ayrıca Atatürk'ün 'Sanat bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır' sözünün anlamına da değindi. Dünya Tiyatro Günü, bugün Türkiye'de tiyatro bölümlerinin, konservatuvarların, özel ve devlet tiyatrolarının etkinlik ve gösterimleriyle kutlanacak."