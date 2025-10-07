Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İBB, 250 taksi plakasından 63'ünü sattı | Son dakika haberleri

        İBB, ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 63'ünü sattı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin üçüncü etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 63'ünün satışını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:16 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB, 250 taksi plakasından 63'ünü sattı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin üçüncü etabında 250 taksi plakasını ihaleye çıkardı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye, 65 istekli kapalı teklif sundu.

        29 YILLA SINIRLI OLACAK

        Evrak kontrolünün ardından 63 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi. İhalede 63 plaka, 4 milyon 700 bin ile 4 milyon 716 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olan yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğer taksilerden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

        6 UYGULAMA ÜZERİNDEN DENETİM

        .png
        .png

        İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İstanbul'da uygulama bazlı taksi ihalesinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini, ilk iki ihaledeki taksilerin şu anda trafikte olduğunu söyledi. Demir, ihalesi yapılan taksilerin şu an 6 uygulama üzerinden denetlenebildiğini ve hem şoför hem İstanbullular için güvenli olduğunu ifade etti.

        İHALELER

        İBB, 12 Haziran'da "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirmiş, bunlardan 4'ünün satışı, sözleşmedeki hükümleri yerine getirmemesi üzerine iptal edilmişti. 2 Eylül'deki ihalede ise 24 plaka satışı gerçekleştirmişti. Bugünkü üçüncü ihalede 63 plaka satılmasıyla birlikte 2 bin 500 yeni taksi plakasından 92'si satılmış oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul haberleri
        #ibb
        #taksi
        #ihale
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Habertürk Anasayfa