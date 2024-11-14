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        Haberler Gündem Güncel İBB, 19 ilçenin bütçesini onayladı | Son dakika haberleri

        İBB, 19 ilçenin bütçesini onayladı

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kadıköy, Zeytinburnu ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 19 ilçenin 2025 yılı mali bütçesini onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 23:05 Güncelleme: 14.11.2024 - 23:05
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        İBB, 19 ilçenin bütçesini onayladı
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        İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Meclis toplantısında, Kadıköy, Zeytinburnu ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 19 ilçe belediyesinin 2025 mali yılı bütçeleri ele alındı.

        19 İLÇENİN MALİ BÜTÇELERİ ONAYLANDI

        Oylamalarda 19 ilçe belediyesinin 2025 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

        Bütçeleri onaylanan 19 ilçe arasında Şişli Belediyesi, 10 milyar 300 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

        Şişli'yi 9 milyar lirayla Üsküdar, 8 milyar 900 milyon lirayla Küçükçekmece, 8 milyar 500 milyon lirayla Pendik, 8 milyar 6 milyon lirayla Sancaktepe, 7 milyar 750 milyon lirayla Kadıköy, 6 milyar 500 milyon lirayla Ümraniye, 6 milyar 286 milyon 19 bin lirayla Sarıyer, 6 milyar 200 milyon lirayla Maltepe, 5 milyar 950 milyon lirayla Tuzla, 5 milyar 876 milyon lirayla Kartal, 5 milyar 547 milyon lirayla Sultangazi, 5 milyar 500 milyon lirayla Sultanbeyli, 5 milyar 200 milyon lirayla Gaziosmanpaşa, 4 milyar 800 milyon lirayla Zeytinburnu, 4 milyar 553 milyon 689 bin lirayla Kağıthane, 3 milyar 997 milyon 300 bin lirayla Silivri, 2 milyar 440 milyon lirayla Güngören belediyeleri takip etti.

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        Şile ise 2 milyar 358 milyon 938 bin lira ile en düşük bütçeli belediye oldu.

        KAĞITHANE'DE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

        Meclis'te ayrıca, Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki 7637 ada 33-35 parseller ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP) ile Uygulama İmar Planı (UİP) görüşüldü.

        Gündem maddesiyle ilgili söz alan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İBB'nin bugüne kadar bir metrekare yeşil alanı bile imara açmayacağını söylediğini belirtti.

        Ancak bu kararla birlikte bölgenin imara açılacağını ve buradaki ağaçların artık olmayacağını kaydeden Öztekin, "İstanbul'a aslında çok büyük kötülük yapıyorlar." dedi.

        "Biz kendi yerlerimizi, imara değil yeşil alana direkt veren bir belediyeyiz." diyen Öztekin, bölgede plan değişikliğine ihtiyaç olabileceğini ama söz konusu imar değişikliğinin fazla olduğunu, binaların kat sayılarının en fazla 15 kat olması gerektiğini kaydetti.

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        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mahmut Sedat Özkan ise "Belediyenin, İstanbul halkına yapması gereken hizmetler için buranın İBB tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Biz netice olarak 2012 yılında yapılan plana göre oluşan inşaat hakkından fazla bir hak vermiyoruz. Onun hesabını da yapabilirler, eksik ve yanlış bilgileri var. 2012'de yine İBB Meclisi'nin kararıyla geçen plandaki haklar şu anda İstanbul halkına hizmet etmek için, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkına verdiği sözleri yerine getirmesi için tekrar değerlendirilecek ve belediyenin mülküyle ilgili yapılan her şey hukukidir, altyapısı da sağlamdır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından imar planı değişikliği, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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