İETT çalışanlarına özel maske

İBB 100 bin maske satın aldı. Maskeler nerede kullanılacak? - HABERLER

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 bin adet maske satın aldı. Tanesi 2,89 TL'ye alınan maskeler, cerrahi maskelerin tavan fiyatının 1 TL olması nedeniyle sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Habertürk'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edindiği bilgiye göre maskeler, 12 saate kadar kullanılabiliyor. Söz konusu maskelerin bu özelliği nedeniyle cerrahi maskelerden pahalı olduğu belirtildi. Satın alınan 100 bin maskenin İETT çalışanlarınca kullanılacağı öğrenildi.