05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
IATA: Koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirleri 63 ila 113 milyar dolar azalabilir
- "Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana hava yolu şirketlerinin hisse senedi fiyatları yaklaşık yüzde 25 düştü"
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA),koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl 63 ila 113 milyar dolar azalabileceğini duyurdu.
Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının hava taşımacılığı sektörüne etkisi değerlendirildi.
Uluslararası hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl koronavirüsün nasıl yayılacağına bağlı olarak 63 ila 113 milyar dolar azalabileceği belirtilen açıklamada, salgının bu şirketlerin kargo operasyonları üzerindeki etkisine ilişkin bir tahminin henüz mevcut olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, IATA'nın 20 Şubat'taki tahmininde, virüsün etkisinin daha çok Çin pazarıyla sınırlı kalması sonucu 29,3 milyar dolarlık bir gelir kaybının beklendiği hatırlatılarak, 20 Şubat'tan beri virüsün 80'den fazla ülkeye yayıldığı ve Çin dışındaki rotalarda gelecek aylardaki rezervasyonların ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı.
Finansal piyasaların, virüsün ekonomik etkisine güçlü tepki gösterdiği belirtilen açıklamada, "Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana hava yolu şirketlerinin hisse senedi fiyatları yaklaşık yüzde 25 düştü. Bu düşüş, 2003 SARS salgınındaki düşüşten 21 puan daha yüksek olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, IATA'nın bir senaryosuna göre, gelirlerdeki en fazla kaybın yaklaşık 50 milyar dolar ile Avustralya, Çin, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Vietnam piyasasında görüleceği aktarıldı.
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