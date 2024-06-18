Ian McKellen, sahneden düştü
'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serilerinde 'Gandalf rolüyle tanınan ünlü oyuncu Ian McKellen sahnede düştü. Ünlü oyuncu olaydan hemen sonra hastaneye kaldırıldı
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'Yüzüklerin Efendisi' adlı fantastik filmde canlandırdığı 'Gandalf' rolüyle tanınan 85 yaşındaki oyuncu Ian McKellen, 'Player Kings' adlı gösteride bir savaş sahnesindeyken dengesini kaybedip sahneden düştütü. Oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı.
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Tiyatronun bir temsilcisi, Ian McKellen'in hızlı bir iyileşme sürecinde olduğundan ve 85 yaşındaki oyuncunun moralinin de oldukça iyi olduğunu belirten bir açıklama paylaştı.
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Temsilci; "Bu akşamki 'Player Kings' performansı sırasında Ian'ın düşmesinin ardından seyircilerimize ve genel kamuoyuna iyi dilekleri için teşekkür ederiz. Yapılan müdahileden sonra Ian, hızlı bir iyileşme sürecinde ve morali de oldukça iyi" şeklindeki açıklamlar da bulundu.
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Yapımcılar, salı günkü performansın iptal edildiğini ancak Ian McKellen'in Çarşamba günü tekrar sahneye çıkmasının beklendiğini söyledi.
Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon