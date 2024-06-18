Ian McKellen, sahneden düştü

Temsilci; "Bu akşamki 'Player Kings' performansı sırasında Ian'ın düşmesinin ardından seyircilerimize ve genel kamuoyuna iyi dilekleri için teşekkür ederiz. Yapılan müdahileden sonra Ian, hızlı bir iyileşme sürecinde ve morali de oldukça iyi" şeklindeki açıklamlar da bulundu.