Ian kasırgasında Amerika’lı vatandaşların görüntüleri olay oldu!

Eyaletin büyük bir kısmı şehri tahliye ederken bazı sakinlerinin bu davranışları görevliler tarafından uyarıldı. Bazı cesaretlilerin yaptığı davranışlar hayati tehlike oluşturdu ve görevlileri tarafından kurtarıldı.

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