Ian Kasırgası'nın Küba'nın batı kıyılarına vurmasıyla, adanın tamamında elektriklerin kesildiği açıklandı.
Yetkililer, başlıca elektrik santrallerinden birinin yeniden çalıştırılamaması yüzünden, elektrik dağıtım şebekesinin tamamen çöktüğünü duyurdu.
Kasırga nedeniyle iki kişinin öldüğü ve ülke genelinde hasar gören binalar olduğu bildirildi.
3. kategori kasırga saatteki hızı 200 kilometreye yaklaşar rüzgarlara yol açıyor ve şu anda Florida'ya doğru ilerliyor.
Elektrik kurumunun başı, Küba devlet televizyonunda ulusal şebekenin çökmesi nedeniyle ada çapında kesinti yaşandığını ve 11 milyon kişinin karanlıkta kaldığını duyurdu.
Devlet haber ajansından bir gazeteci ülkedeki elektrik şebekesinin yüzde 100 oranında devre dışı kaldığını bildirdi.
Başkent Havana'nın 100 kilometre doğusundaki Matanzas'taki Antonio Guiteras, ülkenin en önemli enerji santrali. Santralin kapanması, adanın hiçbir yerine elektrik verilememesi anlamına geliyor.
Ünlü Finca Robaina purosunun sahibi, sosyal medyada kasırganın tütün tarlalarına verdiği hazarı gösteren fotoğraflar paylaştı. Hirochi Robaina "Kıyamet gibiydi, gerçek bir felaketti" dedi.
Uzmanlar Küba'nın bazı bölgelerinde Ian Kasırgası nedeniyle 30 santimetreye kadar yağmur düşebileceği uyarısı yapmıştı.
Küba lideri Miguel Diaz Canel zarar gören Pinar del Rio bölgesini ziyaret etti.
Bölgede, evinin duvarları çöken 43 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
New York Times da, San Juan y Martinez kasabasında sulama için kullanılan bir rüzgar türbinini kapatmaya çalışan bir çiftçinin elektrik akımına kapılarak öldüğünü bildirdi.
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Florida halkı, beklenen kasırgadan önce süpermarketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi kasırganın Küba'dan ayrılmadan önce Meksika Körfezi'nin güneydoğusunda güç topladığını bildirdi.
Kasırganın Çarşamba günü geç saatlerde Florida'nın batı kıyısına ulaşması bekleniyor.
NHC, Ian'ın Florida'nın Batı kıyılarını vurana dek 4. kategori bir kasırga olabileceğini söylüyor. Eyalette 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi.
Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletin tümünde acil durum ilan etti ve 5 bin Ulusal Muhafızı göreve çağırdı.
Tampa bölgesinin 1921'den bu yana ilk kez doğrudan kasırgaya maruz kalabileceği ve sahil boyunca dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği belirtildi.
Komşu Georgia eyaletinde de acil durum ilan edildi ve 500 Ulusal Muhafız hazır bekletiliyor.
Karayipleri geçen hafta da Fiona Kasırgası vurmuştu.
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