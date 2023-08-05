IAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlayıcı bulmadı

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IAEA uzmanları tekrarlanan ihbarlar ve talepler sonrasında Zaporijya NGS'nin iki güç ünitesinin reaktör binalarının çatılarına çıkabildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, çatıda mayın veya patlayıcı bulamadıklarını söyledi.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin 5 Temmuz uydu görüntüleri, Kiev'e göre istasyonun çatısında patlayıcılarla doldurulabilecek tanımlanamayan nesneler olduğunu gösterdi. Grossi konuya ilişkin 7 Temmuz'da "Çatıları incelemek için izin alacağımızdan eminim. Burası aktif bir savaş bölgesi, bu yüzden izin almak bazen bir veya iki gün sürebiliyor" demişti.

Sonuç olarak IAEA'nın açıklamasına göre, müfettişler grubu üçüncü ve dördüncü güç ünitelerinin çatılarına engelsiz erişim sağladı ve 3 Ağustos günü öğleden sonra türbin odalarının çatılarını da inceleme fırsatı buldu.

Yapılan açıklamada, uzmanların kalan dört güç ünitesinin çatılarına erişim talebinde bulunmaya devam edecekleri belirtildi.

Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'deki durum tüm dünyada endişe yaratıyor. Kiev ve Moskova birbirlerini, devasa bir nükleer felakete yol açacak olan istasyonu havaya uçurmaya varan provokasyonlarla suçluyorlar.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.