'I ME CE' farklı bir sanat deneyi

Ortak amaca hizmet etme usulü ‘imece’nin sanat alanında nasıl deneyimleneceğini sorgulayan, 40 sanatçı, 15 gönüllünün katıldığı I ME CE projesi çerçevesinde ortaya çıkan eserler 21-29 Aralık tarihlerinde Hub İstanbul’da ziyaret edilebilecek

Sanatçılar ve sanatseverlere İstanbul’da alternatif bir etkileşim alanı tanıma fikriyle Efe Göle, Esra Önel ve Mina Gürsel Tabanlıoğlu tarafından hayata geçirilen I ME CE projesi, sanatsal üretim sürecindeki tüm aşamaları deneyimleme fırsatı sunuyor. Ortak amaca hizmet etme usulü ‘imece’ nin sanat alanında nasıl deneyimleneceğini sorgulayan proje, mekan sorunsalına karşı İstanbul’un her köşesinde her an karşılaşabileceğimiz sanatsal alanlar yaratmayı amaçlıyor.

Sanatçının fikir sürecinden, eserinin son formuna kadar olan tüm süreçleri paylaştığı deneysel platformda; farklı disiplinlerdeki 40 sanatçı, 15 gönüllü, 46 gün boyunca Hub İstanbul’daki 3883 metrekare alanda üretimlerini gerçekleştirdi. Sanatçıların mekânı açık atölye olarak kullandıkları bir buçuk aylık sürecin sonunda ortaya çıkan eserler 20 Aralık akşamı özel gösterimle kapılarını açacak.

21-29 Aralık tarihlerinde Hub İstanbul’da ziyaret edilebilecek sergi ayrıca performanslar, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

SONUÇ DEĞİL SÜREÇ ODAKLI OLMAK

Arkadaşlık ilişkilerinin yanı sıra, üretim anlayışlarının hemfikirliğinin kendilerini bir araya getirdiğini belirten Göle, Önel ve Tabanlıoğlu projenin ortayı çıkışını şöyle anlatıyor: "Bu proje de Cihangir’de içeriden altı saat çıkmadan konuşup tartıştığımız bir ofiste ortaya çıktı. Gezdiğimiz sergilerde bir sanat eserinin yalnızca bir fikirken, son formlarına nasıl ulaştıklarına tanık olamadığımızı fark ettik. İzleyicinin ya da bir başka sanatçının bu sürece dahil olma ihtimali merakımızı körükledi. Bu etkileşimin gerçekleşmesi için aracı olmak istedik. Farklı alanlarda üreten sanatçıların yaratıcı süreçlerinin kesişmesiyle doğal gelişen bir kritik ortamı oluşturmayı amaçladık. Bu proje, bize göre ne bir sergi ne de etkinlik. I ME CE bir deney. Bu ‘deney’, etkileşime geçtiğimiz sanatçılar veya hedef kitlemiz kadar, bizim için de bir öğrenme, sorgulama ve deneme süreci. Proje, Hub Istanbul’da belki bu süreçle farklı bir işlev kazanacak ya da tamamen yeni bir kimliğe kavuşacak.”

I ME CE bÜNYESİNDEKİ SANATÇILAR

Akın Güreş, Ayşen Urfalıoğlu, Azadeh Ramezani Tabrizi, Başak Cankeş, Batuhan Oğuz, Begüm Aydınoğlu, Bertan Ekici, Cansu Naz, David Doğan Levi, Deniz Çobankent, Ecem Dilan Köse, Eda Şarman, Emrecan Ağtaş, Filtre Platform ( Tolgay Keskin, Nursel Akhan, Mine Pakel, Ezgi Memiş, Altuğ Tekin, Can Özdemir, Yain Yüksel, Burak Şahin, Alp Çağrı Bilici),Gamze Öztürk, Hasan Akdaş, Kaan Ünver, Kadir Kayserilioğlu, Karakter Müzik, Lütfullah Genç, Neriman, Ömür Tokgöz, Özge Ünal, Seda Elhan, SUPER NORMAL, Tan Taş, Ufuk Yılmaz, Umut Erbaş, Volkan Parlak, win.ju, Zeynep Tümertekin’in yer aldığı, Didem Çapa ve Dündar Hızal’ın danışmanlığında gerçekleşecek proje 21 Aralık itibari ile 29 Aralık tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Bir hafta boyunca atölyeler, söyleşiler, performanslar ve gün boyunca devam edecek çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılacak. I ME CE Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla, sanatseverleriyle ve kendini bu deneyimle ilişkilendirebilecek herkesle yolumuzu kesiştirecek.