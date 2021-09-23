Jussen Kardeşler ile başladı 0:00 / 0:00

I. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Jussen Kardeşlerin konseriyle başladı. Konserde; Lucas Jussen - Arthur Jussen kardeşler, dört el piyano repertuvarından örnekler seslendirdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla, Akademi Festival İstanbul bünyesinde düzenlenen I. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, piyanonun yıldızları Jussen Kardeşlerin resitaliyle başladı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konserde; genç yaşlarına rağmen büyük başarılara imza atan piyanonun yıldızları Lucas Jussen - Arthur Jussen kardeşler, dört el piyano repertuvarından örnekler seslendirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Hollanda İstanbul Konsolosu Arjen Uijterlinde ve eşi Josine Uijterlinde ve ABD Basın Konsolosluğu Kültür Müşaviri Aslı Ersoy'un katıldığı konserde müzikseverler Jussen kardeşleri uzun süre ayakta alkışladı. Sanatçılar Fazıl Say'ın kendileri için yazdığı eseri bis olarak seslendirdi.

Konser sırasında sahnede sergilenen, Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimleri devam eden genç sanatçılar Rümeysa Hazan, Utku Sızanlı, Ahmet Dündar, Leyla Tunalı ve Özlem Salt'ın heykelleri de büyük ilgili gördü. Heykeller, festival boyunca sahnede sergilenmeye devam edecek.

Dünyaca ünlü müzisyenlerin İstanbullularla buluştuğu festivalin ilk yılında ana tema, "Doğa ve İstanbul", "Gençler İstanbul'u, Müzik Doğayı İyileştirecek" konseptiyle yola çıkan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali; müziğin değiştirici ve dönüştürücü gücüne olan inancı ile festival boyunca "İstanbul ve doğaya karşı sorumluluğu" ele alan birçok ücretsiz etkinlik düzenliyor.