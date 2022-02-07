Geride kalan yılın ilk ayını değerlendiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2022 beklentilerini ve otomotiv pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Berkel, Türkiye otomotiv sektörünün, çip krizinin yanı sıra enerji ve ham madde sorunları nedeniyle geçen yıl üretimde kısmen kesintiler yaşadığını, bu nedenle özellikle yılın son döneminde satışlarda kayıpların üst seviyelere çıktığını bildirdi.
2022 yılına da benzer sıkıntılarla başlandığını ifade eden Berkel, Ocak ayında hem Türkiye'de hem de dünya çapındaki fabrikalarda oluşan sorunlarla bulunurluk probleminin yine en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi.
Bulunurlukla ilgili 2021 yılında kısmen az etkilenen markalardan biri olduklarını belirten Berkel, "2022'ye de benzer sorunları göz önünde bulundurup gerekli hazırlıkları yaparak başladık. Ay ortasına doğru yeniden belirlenen ÖTV baremleri, bu iki yerli modelimizde fiyatları rekabette avantajlı duruma getirdi. Ayrıca, taşıt kredileri yükselmesine rağmen özel anlaşmalarla tüketicilere avantajlı oranlar sunduk ve tüm Türkiye çapındaki bayi ağımızın özverili çalışmaları sayesinde de satışlarımızı artırdık" ifadelerini kullandı.
'12 YILIN EN YÜKSEK REKORU OCAK'TA GELDİ'
Murat Berkel, Hyundai'nin Ocak ayı performansına da değinerek, "Ocak ayında yakaladığımız yüzde 9.7'lik pazar payı, Türkiye otomobil pazarını liderlikle kapattığımız 2009 yılından bu yana ulaştığımız en yüksek pazar payı. Ayrıca, yine son 12 yılın tüm aylar bazındaki en yüksek oranını da 2022'nin Ocak ayında elde ederek rekor kırdık" dedi.
Şubat ayında da bu performansı sürdürmeyi ve pazar paylarını yine en az yüzde 9'lar seviyesinde tutmayı amaçladıklarını kaydeden Berkel, üretim ve ihracat hedeflerini de açıkladı.
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "2022 yılında üretimimizi 2021'e göre yüzde 18 civarında artırarak 200 bin adedin üstüne çıkarmayı, ihracatımızı da geçen yıla göre yüzde 8 ila 10 arasında artırmayı hedefliyoruz. İç pazardaki satışlarımızı da geçen yılın üstüne çıkararak pazar payımızı daha üst seviyelere çıkarmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!