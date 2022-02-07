AA

Geride kalan yılın ilk ayını değerlendiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2022 beklentilerini ve otomotiv pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Berkel, Türkiye otomotiv sektörünün, çip krizinin yanı sıra enerji ve ham madde sorunları nedeniyle geçen yıl üretimde kısmen kesintiler yaşadığını, bu nedenle özellikle yılın son döneminde satışlarda kayıpların üst seviyelere çıktığını bildirdi.

2022 yılına da benzer sıkıntılarla başlandığını ifade eden Berkel, Ocak ayında hem Türkiye'de hem de dünya çapındaki fabrikalarda oluşan sorunlarla bulunurluk probleminin yine en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi.

Bulunurlukla ilgili 2021 yılında kısmen az etkilenen markalardan biri olduklarını belirten Berkel, "2022'ye de benzer sorunları göz önünde bulundurup gerekli hazırlıkları yaparak başladık. Ay ortasına doğru yeniden belirlenen ÖTV baremleri, bu iki yerli modelimizde fiyatları rekabette avantajlı duruma getirdi. Ayrıca, taşıt kredileri yükselmesine rağmen özel anlaşmalarla tüketicilere avantajlı oranlar sunduk ve tüm Türkiye çapındaki bayi ağımızın özverili çalışmaları sayesinde de satışlarımızı artırdık" ifadelerini kullandı.

'12 YILIN EN YÜKSEK REKORU OCAK'TA GELDİ'

Murat Berkel, Hyundai'nin Ocak ayı performansına da değinerek, "Ocak ayında yakaladığımız yüzde 9.7'lik pazar payı, Türkiye otomobil pazarını liderlikle kapattığımız 2009 yılından bu yana ulaştığımız en yüksek pazar payı. Ayrıca, yine son 12 yılın tüm aylar bazındaki en yüksek oranını da 2022'nin Ocak ayında elde ederek rekor kırdık" dedi.

Şubat ayında da bu performansı sürdürmeyi ve pazar paylarını yine en az yüzde 9'lar seviyesinde tutmayı amaçladıklarını kaydeden Berkel, üretim ve ihracat hedeflerini de açıkladı.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "2022 yılında üretimimizi 2021'e göre yüzde 18 civarında artırarak 200 bin adedin üstüne çıkarmayı, ihracatımızı da geçen yıla göre yüzde 8 ila 10 arasında artırmayı hedefliyoruz. İç pazardaki satışlarımızı da geçen yılın üstüne çıkararak pazar payımızı daha üst seviyelere çıkarmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.