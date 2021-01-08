Elektrikli oto için Apple ile görüşüyor

Reuters

Hyundai Motor, yerel bir televizyon kanalında yer alan elektrikli araç ve pil üretiminde Apple ile işbirliği yapacağı haberinin ardından Apple ile ön görüşmelerde olduğunu açıkladı.

Açıklamanın ardından Hyundai hisseleri yüzde 25 yükseldi. Korea Economic Daily TV kanalının haberinde iki şirketin 2027 yılına kadar otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli araç üretmek için görüştükleri ve Hyundai ya da iştiraki Kia Motors'un ABD'deki fabrikalarında pil geliştirecekleri ifade edildi. Kanal habere ilişkin bir kaynak göstermedi.

Hyundai'den yapılan açıklamada, "Apple ve Hyundai arasında görüşmeler yürütülüyor ancak bu görüşmeler henüz başlangıç seviyesinde ve hiçbir şey kesinleşmiş değil" denildi. Kamu bilgilendirme platformuna Hyundai tarafından yapılan açıklamada ise şirkete "çeşitli şirketlerden otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli otomobil üretimi için işbirliği teklifleri geldiği" açıklanırken şirket ismi verilmedi. Apple konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.