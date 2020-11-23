HABERTURK.COM

Land Rover Defender modelinin ilk neslinden esinlenerek üretilen elektrikli arazi aracı Ineos Grenadier, Koreli üretici Hyundai'nin teknolojini kullanacak.

İki üretici arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Hyundai'nin Nexo modelinde de yer alan hidrojen yakıt hücre sistemi Grenadier'da kullanılacak.

Hyundai Başkan Yardımcısı Saehoon Kim, "Ineos'un attığı adım, sürdürülebilir ve temiz bir ulaşım için önemli bir gelişme. Hidrojen yakıt hücreli araçların gelecekte daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Ineos'un Teknoloji Direktörü Peter Williams da, "İki şirket arasındaki anlaşma, yeni fırsatların da kapısını aralıyor. Atılan adım, tüketicilere ulaşılabilir, çevreci ve arazi yetenekleri yüksek bir araç sunmamızı sağlayacak" dedi.

Grenadier'in 2022 yılında satışa sunulması bekleniyor.

DAVALIK OLMUŞLARDI

Bir Defender hayranı olarak tanınan Ineos'un Yönetim Kurulu Başkanı Jim Radcliffe, Defender'in yeni jenerasyonun tanıtılması ile birlikte eski modelin telif haklarını Land Rover'dan satın almak istemiş, fakat talebi reddedilmişti.

İngiliz milyarder bunun üzerine kendi otomotiv firmasını kurarak, Defender'dan ilham alınarak geliştirilen Grenadier modelini geliştirdi. Jaguar Land Rover ise, Ineos'un Defender'a benzeyen Grenadier modelinin üretimden kaldırılması yönünde şikayette bulunmuştu. Fakat, davaya bakan mahkeme verdiği karar ile Ineos Grenadier modelinin üretilmesinin önünü açtı.