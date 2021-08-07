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Koreli üretici Hyundai Motor Company, hidrojen yakıt hücreli araçlar için altyapı çalışmaları kapsamında yeni bir adım attığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, markanın ürettiği hidrojen elektrik hücreli araçların daha yaygın istasyon ağı sayesinde daha kolay yakıt alabilmeleri için H2 Mobility ile hissedarlık anlaşması imzalandı.

Kurucu üyeler olan Total, Shell, OMV, Linde, Air Liquide ve Daimler’in haricindeki ilk hissedar olan Hyundai Motor Company'nin, bu ortaklıkta Hyundai Almanya tarafından temsil edileceği öğrenildi.

H2 Mobility, 2015 yılında kurulan ve özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın çoğu ülkesinde hidrojen yakıt altyapısının gelişimi için hizmet veren bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.

Şehir içi olduğu kadar şehirlerarası yollarda da istasyonların kurulumu için gerekli zeminleri oluşturan girişim, hidrojen yakıt hücreli binek ve hafif ticari araçlara 700 barda hizmet veriyor.

Temiz yakıtla çalışan binek otomobillerin, otobüslerin, çöp toplama-yol süpürme araçlarının ve kamyonların sayısının artması nedeniyle, hizmet kalitesini de artıran şirketin, 350 barda da hidrojen yakıt ikmali sunarak daha büyük ticari araçlara hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Hidrojen yakıt hücresi sistemlerindeki iddiasını artırmak ve hidrojenli araçların yaygınlaşması için öncü olmak isteyen Hyundai'nin ise, bu hissedarlıktaki asıl hedefinin toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir hidrojen ekosistemi geliştirmek olduğu paylaşıldı.