Hyundai'den 18 milyar dolarlık yatırım planı

Reuters

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Group, elektrikli otomobiller için dikkat çeken bir yatırım tutarı açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, şirket 2030'a kadar Güney Kore elektrikli araç endüstrisine 18.14 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Söz konusu yatırım planı, Hyundai Motor, Kia ve Hyundai Mobis şirketleri tarafından hayat geçirilecek.

Koreli şirketin yatırım planı, Güney Kore Başkanı Yoon Suk Yeol'un katılımıyla açılan Kia'nın elektrikli otomobil fabrikasının hemen ardından geldi.

Ülkede uzun yılların ardından açılan ilk otomotiv fabrikası unvanını taşıyan tesis 2025'te üretime başlayacak.

Hyundai Group'un, Güney Kore'de elektrikli otomobil yatırımlarına verilen teşviklerden yararlanacağı belirtiliyor. Ülkede verilen teşvikler ile, 2030 yılına kadar elektrikli otomobil üretim kapasitesini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Elektrikli otomobil yarışında üst sıralara çıkmak isteyen Hyundai, bu kapsamda sadece elektrikli otomobil üreten Ioniq isimli bir alt marka kurmuştu.

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