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Hyundai Motor Grubu, geçtiğimiz aylarda kontrol hisselerini satın aldığı Boston Dynamics ile birlikte geliştirdiği robotu görücüye çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre, bu yatırımın meyvelerini almaya başlayan her iki firma, ortak projelerini tanıtmaya başladı. Bu kapsamda, Hyundai'nin özellikle endüstriyel alanlarda ve fabrikalarda değerlendirilebilecek güvenlik robotlarıyla hem şirketlerin hem de çalışanların günlük hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediği kaydedildi.

Grubun Güney Kore’deki fabrikalarından pilot olarak test edilmeye başlanan robotların, entegre termal kamera ve 3D LIDAR sensörler ile etrafındaki kişileri ve nesneleri algılayabildiği belirtilirken, yüksek sıcaklık durumlarını ve olası yangın tehlikelerini izleyebilen robotların, kapıların açık veya kapalı olduğunu da tespit edebildikleri bildirildi.

Hyundai'den yapılan açıklamada, yapay zekaya sahip robotların, internet üzerinden şirketin sistemine girebildikleri ve aktivite raporları için fotoğraf ve video kaydını günlük olarak yapabildikleri de aktarıldı.

Dört ayaklı robotun, dar alanlarda gezinmenin yanı sıra insan gözüyle görülmesi zor olan kör alanları da belirleyebildiği belirtilirken, görev yönetimi ve derin öğrenmeye dayalı görüş teknolojisi dahil olmak üzere endüstriyel site ortamlarında da otonom devriye hizmetlerine uyumlu olan robotun, böylelikle dayanıklılık gerektiren zorlu görevlerde de işleyiş gösterebildiği vurgulandı.