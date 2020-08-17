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Pandemi döneminde bayiye gidemeyen müşterilere yönelik bir hizmet başlatan Hyundai Assan, dijital bayi projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 'Online Showroom Projesi' ile Türkiye’deki tüm Hyundai bayilerine internet üzerinden ulaşabilmek mümkün olacak.

Bu kapsamda, yerli girişim 11Sight ile işbirliğine gidilerek, müşteriler ile yetkili satıcıların görüntülü konuşmasının önünün açıldığı bildirildi.

Geliştirdikleri video etkileşim platformunun otomotiv satışlarını artırdığını vurgulayan 11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, "Pandemi süreciyle birlikte dijitalleşmeye ilgi daha da arttı. Müşteriler yüzde 65 oranında iş saatleri dışında otomobil bakıyor. Bu da bayilerin gerçek zamanda online olarak ulaşılabilir olmasını gerektiriyor" dedi.

Dijital teknolojilere bu denli alışkın müşterilerin beğendikleri araçları evden çıkmadan, canlı olarak görüntülemesinin müşteri memnuniyeti ve marka bağlılığını da artırdığını belirten Gümüş, "Showroom’ları telefonla aramak yerine görüntülü arayan müşterilerle, markaya güven endeksi 3 kat arttı” diye konuştu.