Hyundai Motor Company İcra Kurulu Başkanı Eusiun Chung, ABD Başkanı Joe Biden ile başkent Seul'de yaptığı görüşmenin ardından 5 milyar dolarlık yeni yatırım planını duyurdu.
Daha önce de Georgia eyaletinde yaklaşık 5,5 milyar dolarlık yeni bir elektrikli araç üretim tesisi açacağını açıklayan Hyundai'nin 2025'e kadar ABD'deki yeni yatırımlarının 10 milyar doları aşması bekleniyor.
Söz konusu yatırımların elektrikli araç üretiminin yanı sıra robotik, kentsel hava hareketliliği, otonom sürüş ve yapay zeka gibi anlarda olacağı kaydediliyor.
Hyundai'nin Georgia'da açacağı fabrikada yaklaşık 8 bin 100 kişiye istihdam sağlayacağı ve tesisin yıllık 300 bin elektrikli araç üreteceği ifade ediliyor.
BİDEN, GÜNEY KORE'Lİ ŞİRKETLERİN YATIRIMLARINDAN MEMNUN
Biden, Seul'deki ziyaretinde Hyundai ve Samsung'un ABD'ye yapacağı yeni yatırımlardan memnuniyetini dile getirdi.
Başkan Biden, Chung ile görüşmesinin ardından Hyundai'nin elektrikli araç projesine dair, " Elektrikli araçlar iklim hedeflerimiz için iyi ama aynı zamanda işler (sektör) için de iyi." dedi.
Güney Kore'deki temaslarının ilk gününde Texas'ta 17 milyar dolarlık bilgisayar çipi üretim tesisi açmayı planlayan Samsung'u da ziyaret eden Biden, iki şirketin söz konusu yatırımlarına dair, "(Yatırımlar) İki ülkeyi daha da yakınlaştıracak ve tedarik zincirlerimizi güçlendirmeye yardımcı olacak, onları (şirketleri) şoklara karşı güvenceye alacak ve ekonomilerimize rekabet avantajı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Japonya'ya geçmeden Osan Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini de ziyaret eden Biden, Kuzey Kore'ye karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.
Biden'ın bugün Güney Kore ziyaretini tamamlayarak Japonya'ya geçmesi bekleniyor.
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