Geceleri bacak krampları neden olur? Tedavisi var mı? Çözüm yolları nelerdir?
Birçoğumuzun geceleri korkulu rüyalarından biri olan, uyku esnasında aniden bacaklarımıza giren kramplardır. Genelde uykumuzun en yoğun olduğu zamanlarda meydana gelerek sağlıklı bir uyku çekmemize engel olur. Peki, geceleri oluşan bu krampların nedenleri nelerdir?
- 1
Geceleri oluşan bacak krampları kısa bir süre içerisinde geçse de uykumuzu neredeyse tamamen açar. Genellikle baldırlar ve ayaklar çok etkilenir. Gece bacak krampları kadınlarda ve yaşlı yetişkinlerde daha yaygındır, ancak her yaşta insan bu durumu yaşayabilir.
- 2
GECE BACAK KRAMPLARI VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU
Gece bacak krampları farklı bir durumdur, ancak genellikle huzursuz bacak sendromu (HBS) olarak yanlış teşhis edilirler çünkü her iki rahatsızlık da bacaklarda rahatsız edici hisler içerir. Belirtiler benzer olsa da, bu rahatsızlıklar arasında bazı temel farklılıklar vardır.
- 3
Gece bacak krampı olabilecek belirtiler:
- Gece boyunca baldır veya ayak krampları
- Yoğun ağrıya neden olan kramplar
- 10 dakikadan az süren keskin ağrı
- Saatlerce veya günlerce süren ağrı
- Kramp nedeniyle uyku bozulması
- Uykuya dalma konusunda sıkıntı hissetmek
Huzursuz bacak sendromu geceleri bacak rahatsızlığını da içerse de, belirtileri gece bacak kramplarında bulunanlardan farklıdır.
-
- 4
Belirtiler şu şekilde görülebilir:
- Bacaklarda hoş olmayan veya ağrılı hisler
- Akşam veya gece artan rahatsızlık
- Yürüyerek veya esneyerek rahatlama sağlanır
- Egzersiz veya dinlenme eksikliğinde kötüleşen hisler
- 5
Gece bacak krampları ve RLS (RLS bacaklarda ürperme hissi ve istenmeyen, spontan bacak hareketleri ile karakterize nörolojik bir bozukluktur) semptomları genellikle benzer şekillerde ortaya çıkar. Bu nedenle, doktorunuzun gece bacak kramplarını teşhis etmesi zor olabilir. Doktorunuzun bacak rahatsızlığınıza hangi sorunun neden olduğunu anlamasına yardımcı olmak için semptomlarınızı takip edin ve randevunuza ayrıntılı notlar getirin.
- 6
GECELERİ OLUŞAN BACAK KRAMPLARININ NEDENLERİ NELERDİR?
Bacak krampları sıkıntı verici ve ağrılı olabilir. Geceleri ağrı yaşamak uykuyu bozabilir. Gece bacak kramplarının kesin nedenleri bilinmemektedir. Ancak, geceleri bacak krampları yaşama olasılığını artırabilecek bazı faktörler vardır.
-
- 7
İlaçlar: Diüretikler, steroidler ve antidepresanlar gibi bazı ilaçlar gece bacak kramplarıyla ilişkilidir. Gece bacak krampları yaşıyorsanız, aldığınız ilaçlar hakkında doktorunuzla görüşün.
- 8
Hamilelik: Bacak krampları hamile kadınlarda yaygın bir deneyimdir , ancak bazı uzmanlar hamilelikle ilişkili bacak kramplarını gece bacak kramplarından farklı olarak değerlendirir. Araştırmacılar bu bacak kramplarının hamileliğin kendisinden mi yoksa hamilelik sonucu damarlardaki kan akışının yetersizliğinden mi kaynaklandığından emin değiller.
- 9
Magnezyum takviyesinin hamilelikte bacak kramplarını azalttığı gösterilmiştir, ancak herhangi bir yeni takviyeye başlamadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz.
-
- 10
Dehidratasyon: Gün boyunca yeterli su içmemek dehidratasyona neden olabilir. Dehidratasyon kas zayıflığına ve kramplara yol açar. Özellikle gece bacak krampları susuzlukla ilişkili değildir; ancak su içmek yine de önemlidir. Her gün içmeniz gereken su miktarı, vücut ağırlığınıza, aktivite seviyenize, kullandığınız ilaçlara ve yerel iklime bağlıdır.
- 11
Uzun Süre Ayakta Durmak: Uzun süre ayakta durmak, gece bacak krampları yaşama riskini artırabilir. Çalışırken ayakta durması gereken kişiler için bacak krampları bir sorun haline gelebilir. Ayakta durmaktan ara vermek ve ayaklarınızı yükseltmek için zaman ayırmak yardımcı olabilir.
- 12
Egzersiz: Spor salonunda veya takım sporları yoluyla egzersiz yapmak kas kramplarına yol açabilir. Kaslar yorgun veya aşırı çalışmış olduğunda, kramplara daha yatkın olabilirler. Egzersizle ilişkili kas krampları, gece meydana geldiğinde gece bacak kramplarıyla karıştırılabilir. Egzersizle ilişkili bir kramp sırasında esnemenin ağrıyı hafifletmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.
-
- 13
Alkol: 60 yaş üstü kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, alkol tüketenlerin uyuşturucu kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Gece bacak krampları ise alkolün kas liflerine zarar verme yeteneğinin bir sonucu olabilir; ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
- 14
GECELERİ BACAK KRAMPLARI NASIL AZALTILIR
Gece bacak kramplarının kesin nedeni bilinmese de, bunları yaşama olasılığınızı azaltmanın yolları vardır. Genellikle, bacak krampları ciddi bir sağlık sorununa işaret etmez. Ancak, sık sık bacak krampları yaşıyorsanız, doktorunuza başvurmalısınız. Bacak krampları yaşama olasılığınızı şu şekilde azaltabilirsiniz:
- 15
Hidrasyon (vücudun su ve elektrolit düzeyinin belirli bir ölçüde tutulmasına denir): Gün boyunca sürekli olarak hidratlı kalmak, kas kramplarının sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir çünkü susuzluk kramplara neden olabilir.
-
- 16
Bazı araştırmalar gece bacak kramplarının susuzluktan kaynaklanmadığını öne sürse de, uzun süreli açık hava aktiviteleri veya yorucu aktiviteler sırasında su içmek faydalı olabilir. Ayrıca, turşu suyu içmenin kramp atağı sırasında krampın hızla engellenmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir.
- 17
Esneme: Yatmadan önce biraz esneme veya yoga yapmak, gece bacak kramplarının hem sıklığını hem de yoğunluğunu azaltmanıza yardımcı olabilir. Araştırmalar, bir esneme rutini uygulamanın yatmadan önce yaklaşık altı hafta sonra krampları ve bacak ağrısını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.
- 18
Gece krampları genellikle 10 dakikadan uzun sürmez, ancak kramp sırasında baldırınızı veya ayağınızı germek, ağrıyı daha hızlı hafifletmeye yardımcı olabilir.
-
- 19
Banyo: Bazı insanlar banyo yapmanın gece kramplarını hafifletmeye yardımcı olduğunu düşünmektedir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Özellikle bir Epsom tuzu banyosunun kas ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceği belirtilmektedir. Epsom tuzu magnezyum sülfat içerir. Epsom tuzu banyosu magnezyum seviyenizi artırabilir ve bu da bacak kramplarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
- 20
Masaj: Yatmadan önce baldırlarınıza veya ayaklarınıza masaj yapmak, bacaklarınızdaki kasları gevşeterek gece boyunca krampları azaltmanıza yardımcı olabilir. Hareket kabiliyetiniz sınırlıysa, bir partnerinizden yardım istemeyi düşünebilirsiniz.
- 21
Topuk Yürüyüşü: Bazı insanlar, topukları üzerinde yürümek gece bacak kramplarını azaltmaya yardımcı olduğunu fark eder. Gecenin bir yarısı baldırınızda krampla uyanırsanız, kalkıp topuklarınızın üzerinde yürümeyi deneyin. Bu tür yürüyüşler gergin baldır kasını gevşetmeye yardımcı olsa da, araştırmalar bacak krampı sırasında esnemek kadar etkili olmadığını bulmuştur.
-
- 22
DOKTORUNUZA NE ZAMAN GİTMELİSİNİZ?
Ayaklarınızda ve baldırlarınızda geceleri sık sık yaşam tarzınızda veya beslenmenizde değişikliklerle geçmeyen kramplar yaşıyorsanız, doktorunuza danışın. Bazı bacak krampları daha ciddi bir altta yatan hastalığın belirtisi olabilir; bunlara şunlar dahildir:
- 23
- Kalp damar hastalıkları
- Siroz
- Böbrek hastalığı
- Osteoartrit
- Omurga kanalının daralması
- Bacaklarda sinir hasarı
- Dolaşım bozuklukları
Belirtilerinizi ve endişelerinizi doktorunuzla görüşmeniz, en iyi tedavi yöntemini belirlemenize yardımcı olabilir.
Kaynak: Sleepfoundation