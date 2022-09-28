Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Huzurlu bir günün düşmanı: Gaz şişkinliği! Hayatınızı kabusa çeviren bu yanlışlardan uzak durun!

Gaz şişkinliği toplumumuzda sıklıkla görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Önemsiz gibi görünse de esasen günlük hayatı kabusa çevirmek için yeter de artar bile. Şişkinlik ve gaz problemlerinin sıklıkla görülmeye başlanması ciddi rahatsızlıkları beraberinde getirdiği gibi önlem alınmazsa huzurlu bir günün düşmanı olarak karşımıza çıkar. Bağırsak içerisinde aşırı hava birikimi ile oluşan gaz şişkinliği besinlerden kaynaklanabileceği gibi yeme alışkanlıklarımızda bu duruma neden olan en büyük etkenlerdendir. Bu nedenle öncelikle sıklıkla yapılan hatalı beslenme alışkanlıkları hayatınızdan çıkarmalısınız. Gaz şişkinliği yapan hataları ve yiyecekleri sizler için bir araya getirdik. İşte gaz şişkinliğine neden olan hatalar…

28.09.2022 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gün içerisinde sürekli olarak huzursuz hissediyor ve geceleriniz kabusa dönüyorsa bağırsak problemlerine neden olan hataları gözden geçirin deriz! Gaz problemi ve şişkinlik pek önemsenmese de gün içerisinde yaşanılan rahatsızlıkların asıl nedeni olabilir. Yavaş sindirilen yiyecekler gaz oluşumuna neden olabileceği gibi beslenme düzeni de bu rahatsızlığı tetikleyen en büyük etken. Özellikle yemek yedikten sonra karnınızı davul gibi hissediyorsanız beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmenin zamanı gelmiş demektir. Bazı bireylerde görülen besin hassasiyetleri sebebiyle de benzer problem ile karşılaşılabilir. Şişkinlik ve gaz problemini sıklıkla yaşayan kişilerin, gaz yapan yiyecekler konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu sayede, gaz yapan besinler yerine alternatif seçenekler tüketerek şişkinlik oluşumundan kaçınabilirler.

  • YEDİKLERİMİZ NEDEN GAZ YAPAR?

    Yiyeceklerin sindirimi sonucunda oluşan doğal bir durumdur olan gaz, farkında olarak veya olmayarak günde ortalama 10 kez vücuttan atılır. Gazın günlük hayatı etkileyecek dereceye gelmesinin sebebi, midede yiyeceklerin iyi sindirilmeden bağırsaklara gitmesidir. Bu durumda bağırsaklar fazla mesai yapar ve gaz üretimi artar.

    Besinlerin midede iyi sindirilmemesinin sebebi genellikle yeteri kadar çiğnenmemeleridir. Buna ek olarak lifli ya da diğer adıyla posalı gıdalar ile şekerli yiyeceklerin tüketimine bağlı olarak gaz artabilir. Bağırsaklarda sindirimi kolaylaştıran lifli gıdalar, kontrolsüz tüketildiklerinde gaz yapar.

  • GAZ YAPAN YİYECEKLER NASIL TÜKETİLMELİ?

    Gaz problemini azaltmak için gaz yapan yiyecekleri tüketmemek yanlıştır. Doğru çözüm yolu, gaz yapan yiyecekleri bir arada veya aynı gün tüketmemek olabilir. Ya da gaz yapan besinleri doğru bir yöntem uygulayarak gaz oranını düşürmek de önemli bir çözüm yoludur.

  • GAZ YAPAN YİYECEKLER NELERDİR?

    Gaza yapan yiyecekler arasında posa ve şeker yönünden zengin besinler bulunur ve bu besinler bağırsaklarda sindirim sırasında çıkan gaz miktarını artırır. Bu yiyecekleri tanımak ve nasıl tüketileceğini bilmek gaz sorununu azaltabilir.

  • Özellikle emziren annelerin muzdarip olduğu gaz problemi süt yoluyla bebeğe de geçer. Gaz yapan yiyecekler bu nedenle bebeklerde uykusuz bir geceye davetiye çıkarabilir. İşte gaz sorunu yaşayanların uzak durması gerek yiyecekler…

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.