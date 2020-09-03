Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, Türkiye genelinde vaka sayılarındaki artışı da dikkate alarak, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 ile mücadele sürecindeki önlemlerin etkin şekilde sürdürülmesine karar verdi.
Bu kapsamda, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il müdürlüklerine Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık problemlerine müdahale konusunda izlenecek yöntemler, alınması gereken tedbirler ile daha önce alınan bazı önlemlerin devam ettirilmesine ilişkin genelge gönderildi.
Önlemlerin hassasiyetle uygulanmasının istendiği genelgeye göre, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında sağlık problemi yaşayan veya rahatsızlanan kişiler için en yakın sağlık birimi, kuruluşu ya da görevli sağlık heyetiyle iletişime geçilerek sağlık ekibinin yönlendirme, öneri ve görüşleri doğrultusunda tedbir alınıp işlem yapılmasına ilişkin uygulamaya devam edilecek.
Kovid-19 saptanan ya da semptomları bulunan engelli ve yaşlıların hastaneye sevki sağlanacak. Sağlık kuruluşunca "taburcu" kararı verilenler ile görevli sağlık ekibi tarafından izolasyon önerilerek kuruluşta takibi gereken engelli ile yaşlıların, sosyal izolasyon ve kısıtlama tedbirlerine uygun şekilde, ayrı müstakil bir kuruluşta ya da kuruluş ek ünitesinde bakım ve takipleri yapılacak.
Bu durumdaki kişiler, ek ünite bulunmaması durumunda, kuruluşta belirlenmiş sosyal izolasyon bloğu, sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında takip edilecek.
- İzinden dönen yaşlı ve engellilere Kovid-19 testi yapılacak
Öte yandan, Bakanlık, normalleşme adımları kapsamında kuruluşlardaki bazı uygulamalara, gereken tedbirler alınarak devam edilmesi kararı verdi.
Bu çerçevede, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşların en az 7 gün süreyle yakınlarının yanına gidebilmesine izin verilecek. İzinden dönen her kişi daha önce de olduğu gibi kuruluşa girmeden önce Kovid-19 testine alınacak. Ayrıca engelli ve yaşlılar, izin dönüşlerinde 7 gün kuruluştaki sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında kalacak.
Bakanlık, kuruluşlarda çalışan personelin en az 7 gün olacak şekilde sabit vardiya uygulamasını da ikinci bir duyuruya kadar devam ettirecek.
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