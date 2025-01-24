Huzurevinde patlamamış havan topu mermisi bulundu

Edirne'de Kurtuluş Mahallesi'nde yapımı süren yeni huzurevi inşaatında çalışan kepçe operatörü Erol Kocakurt, çalışma sırasında toprak üstüne çıkan mermiyi fark etti. Patlamamış olduğu anlaşılan havan topu mermisi, şantiye yetkilileri tarafından koruma altına alınarak polise haber verildi.

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İhbar üzerine bölgeye gelen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, mermi üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerinin incelemesinin ardından mermi detaylı araştırma için askeriyeye teslim edildi.

Top mermisini bulan şantiye çalışanı Erol Kocakurt, ilk başta mermiyi, kepçenin parçası zannettiğini kaydetti. Kocakurt, "Kazı kepçelerinde bulunan, kepçenin hareket etmesi için konulan pim var, ilk başta o zannettim. Toprağın içerisindeydi. Sonra götürüp inşaat yetkililerine verdim. Sorumlular da polise haber verdi" diye konuştu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.