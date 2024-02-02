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        Haberler Gündem Huzurevinde aşkı buldular

        Huzurevinde aşkı buldular

        Kırklareli'nde huzurevinde tanışıp evlilik kararı alan Müzeyyen Uğur ve Şaban Aslan dünya evine girdiler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 22:41 Güncelleme: 02.02.2024 - 22:41
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        Huzurevinde aşkı buldular
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde huzurevinde tanışan Müzeyyen Uğur ve Şaban Aslan dünyaevine girdi.

        Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevinde kalan Şaban Aslan (64), 6 ay önce kuruma gelen Müzeyyen Uğur (64) ile tanışarak arkadaş oldu ve evlenmeye karar verdi.

        Evlilik kararını huzurevi yetkililerine bildiren çiftin nikahı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde düzenlenen törenle kıyıldı.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından kıyılan nikahla çift, dünyaevine girdi.

        Çiftin nikah şahitliğini AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ve kurum temsilcileri yaptı.

        Müzeyyen ve Şaban Aslan çifti, arkadaşlıklarını evliliğe dönüştürdükleri için mutlu olduklarını belirtti.

        Aslan çifti ve davetliler, üzerinde fotoğraflarının bulunduğu pastayı kesti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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