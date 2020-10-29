Huzurevi sakinlerinden oluşan mehter takımı ilk konserini verdi - MUĞLA

AA

Huzurevi bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Seyfi Bozçelik, huzurevi sakinleri ve çalışanlar katıldı.Yaşları 85 ile 92 arasında değişen mehter takımı üyeleri, performanslarıyla herkesin beğenisini topladı.Bozçelik, gazetecilere, huzurevinde kalan 8 kişinin bu girişiminden memnuniyet duyduklarını söyledi.Mehter takımından Metin Uysal ise gençliklerinden bu yana özendikleri mehter takımının bir üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.