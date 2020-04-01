Huzurevi sakinleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - SİVAS

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İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleri, aralarında topladıkları yaklaşık 5 bin lirayı kampanyaya bağışladı.Huzurevi sakinlerinin kampanyaya destekleriyle ilgili çekilen video da sosyal medyada ilgi gördü.Yaşlılar videoda, "Huzurevi sakinleri olarak biz de Milli Dayanışma Kampanyasına destek veriyoruz." ifadesini kullandı.