Huzurevi sakininden "Kuzularım" diye sevdiği personele anlamlı şiir

Düzce'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevinde eşiyle kalan 67 yaşındaki Zeynep Göker, çocukları gibi sevip, "kuzularım" diyerek karşıladığı kuruluş personeline sevgisini, yazdığı şiirle anlattı.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 1953 doğumlu, iki çocuk annesi ve emekli ebe Zeynep Göker, 2014'ten bu yana Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevinde yaşıyor.
Kendisi gibi huzurevinde kalan Kazım Göker ile 2017'de evlenen ve eşiyle mutlu bir hayat süren Göker, koronavirüsle mücadele günlerinde, huzurevinde yaşadıklarını cep telefonuyla kayıt altına alıyor.
İstanbul'da yaşayan çocuklarıyla Kovid-19 sebebiyle uzaktan iletişim kurabilen ve Anneler Günü'nde onlardan ayrı kalan Zeynep Göker, bu videolardan birinde, sabit vardiya sistemiyle 14 gün kurumda yatılı kalan ve çocukları gibi sevdiği kuruluş personelini, göreve günlerinde "Kuzularım" diyerek karşılıyor.
Nöbet değişimine gelen personele güzel sözleriyle moral aşılayan Göker, videosunda ayrıca, "Onların sesi olmak istedim. Çok heyecanlıyım. Gidenlere ayrı heyecan yapıyorum gelenlere de ayrı... Valizleriyle geliyorlar, kuzularım benim. Onlara da bir alkış." çağrısı yapıyor.
- "Sizler panik yapan gönüllerimize su serptiniz"
Zeynep Göker, artık ailesi gibi gördüğü huzurevi personeli için yazdığı şiiri de videoya aldı. Göker şiirde personele şöyle seslendi:
"Selam size hizmet meleklerim, yürekten sevdiklerim, selam size mevsim çiçeklerim / Siz değil misiniz beni korumak için evden ayrı kalanlar, gecenin derin sessizliğinde başucumda duranlar / Bir gün kapandı kapılar ansızın yüzümüze / Koronavirüse karşı tedbir amaçlı hepimize / Süresi belirsiz bu zaman diliminde, sizler su serptiniz panik yapan gönüllerimize / Aldıkları dualar bir bir deftere yazıldı, siz umutsuzlara umut, güçsüzlere güç oldunuz / Kederli gönüllere gül, çiçek sundunuz / Mutluluğumuzla mutlu, kederimizle kederli oldunuz / Bunun için hep hayır dualarına mazhar oldunuz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!