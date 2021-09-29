Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 28/09/2021 tarihinde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi" denildi.
Gün boyu süren denetimlerde; metruk binalar, park-bahçeler, okul önü ve çevreleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, umuma açık eğlence yerleri, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergahlarında yapıldı.
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60 bin 53 personel ve 205 dedektör köpeği ile 8 bin 542 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 6 bin 196 metruk bina, 14 bin 230 okul çevresi ve 6.998 park-bahçe kontrol edildi, 24 bin 817 umuma açık yer denetlendi, 86 umuma açık yere işlem düzenlendi.
BİN 156 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1.156 şahıs yakalandı, 12’si çocuk olmak üzere 33 kayıp şahıs bulundu, 583 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 110 şahıs gözaltına alındı. Huzur Güven Uygulamasında, 21.840’ı servis aracı olmak üzere 182.830 araç kontrol edildi. 390’ı servis aracı olmak üzere 8.538 araca işlem yapıldı. 28’i servis aracı olmak üzere 929 araç trafikten men edildi.
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