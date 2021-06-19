Joe Biden’ın 13 yıllık ‘‘sevgi dolu arkadaşı’’ hayatını kaybetti

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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden kaybettikleri köpekleri için yaptığı açıklamada, "Son 13 yılda sürekli, aziz arkadaşımızdı ve tüm Biden ailesi ona hayrandı.” açıklamasında bulundu.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda üzüntülerini dile getiren Biden ailesinin hayatını kaybeden köpeğinin cinsi ise Alman kurdu.

Ailenin diğer üyesi ‘‘Major’’ Delaware Humane Association adlı kuruluştan evlat edinilmişti. Major, Beyaz Saray'daki ilk barınak köpeği olma unvanına sahip.

Champ'ın ölümünden dolayı üzüntülerini bildiren açıklamada Biden ailesi birlikte geçirdikleri günleri ve eğlencelerini şu sözlerle anlattı: "Günün sonunda bir ateşin önünde ayaklarımızın altında kıvrılmak, toplantılarda rahatlatıcı bir varlık olarak bize katılmak ya da Beyaz Saray bahçesinde güneşlenmek...’’

Açıklamalarında, ‘‘Delaware’deki arka bahçemizde koşan torunlarımızı yakalamak için yarışırken çok mutluydu.’’ ifadesine yer verildi.

Jill Biden’ın Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler vardı, ‘‘En sevinçli anlarımızda, en acılı günlerimizde yanımızdaydı, dile getirmediğimiz her duyguya ve duyguya duyarlıydı. Tatlı, uslu çocuğumuzu seviyoruz ve onu her zaman özleyeceğiz.’’

BuzzFeed