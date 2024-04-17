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        Haberler Magazin HÜZÜNLÜ VEDA! Survivor kim elendi? Survivor All Star'da kim gitti, eleme adayları kimlerdir 17 Nisan 2024?

        Survivor'da kim elendi? 17 Nisan 2024 Survivor All Star'da kim gitti?

        Survivor All Star'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme potasına yer alan; Yunus Emre, Yaman, Özgür ve Batuhan eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı, Survivor hayallerine veda ederek, haftanın elenen son ismi oldu. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Hakan Hatipoğlu yarışmaya veda etmişti. İşte 17 Nisan 2024 Çarşamba Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 18.04.2024 - 00:31
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        • 1

          Survivor'da heyecan sürüyor. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verdi. Birleşme partisi öncesinde son eleme oyununda adaya ve Survivor hayallerine veda edecek son isim dün akşam belli oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 17 Nisan Survivor All Star'da kim gitti, eleme adayları kimler?" İşte Survivor'da elenen son isim...

        • 2

          SURVİVOR KİM ELENDİ 17 NİSAN?

          Survivor eleme düellosu finalinde Yaman ve Batuhan karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme düellosunun kazananı Batuhan olurken, bu haftaya veda eden isim Yaman oldu.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Yaman

          Yunus Emre

          Özgür

          Batuhan

        • 4

          ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

          Yunus Emre - Yaman

          Özgür - Batuhan

        • 5

          SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

          Survivor'da en son Hakan Hatipoğlu elenerek adaya veda etti.

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