Japonya'da plajlarda 'yunus' uyarısı

HABERTURK.COM

Fukui İtfaiyesi Agence France-Presse'e (AFP) verdiği demeçte, yerel plaj yakınlarında yüzen iki vatandaşın yaralandığını belirtti. Fukui İtfaiyesi, yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğunu belirtti ancak önlem alınmazsa daha ağır sonuçların olabileceğine dair uyarıda bulundu.

Yunusların insanlara yaklaşması ve zarar vermesini önleme amacıyla, plajlara ultrasonik frekans yayan bir cihaz kurulduğu belirtildi.

Polis, Pazar günü elinden ısırılan bir adamın durumunu örnek göstererek vatandaşları yunuslara yaklaşmaması konusunda uyardı.

Turizm tanıtım departmanı yetkilisi Masaki Yasui AFP'ye verdiği demeçte, plajlardaki saldırıların Nisan ayından beri görüldüğünü ve saldırının bir yunusun işi olduğuna inandığını ifade etti. Yasui, yunusların burunlarının ucuna ve yüzgeçlerine dokunulmasından hoşlanmadıklarını belirtti.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.