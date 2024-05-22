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        Haberler Gündem Husumetlisini 13 kez vurdu

        Husumetlisini 13 kez vurdu

        Samsun'da 42 yaşındaki Asım Cerrah, çay ocağında silahlı saldırıya uğradı. Husumetlisine kurşun yağdıran 34 yaşındaki S.T. polis tarafından aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 22:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 22:16
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        Husumetlisini 13 kez vurdu
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        Samsun'un Canik ilçesinde, S.T. (34) tarafından tabancayla vurulan Asım Cerrah (42), yaşamını yitirdi. Cerrah'ın vücuduna 13 mermi isabet ettiği belirlendi.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi 46’ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetli olduğu S.T.’nin silahlı saldırısına uğradı.

        Fotoğraf: DHA

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        S.T. tabancayla Cerrah’a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Vücuduna 13 mermi isabet eden Cerrah kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Asım Cerrah, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, S.T.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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