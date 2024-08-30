Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul Arnavutköy'de Onur Bingöl, caddede karşılaştığı husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. 23 yaşındaki Bingöl, kaçmaya çalıştığı sırada saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Dehtşet dolu anlar ise kameralara yansıdı.
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Arnavutköy'de 23 yaşındaki genç sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Olay, dün Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.
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İddiaya göre, husumetlileri ile Mimar Sinan Caddesi'nde karşılaşan Onur Bingöl, kaçmaya başladı. Bingöl'ün kaçtığını gören 3 saldırgandan biri silahla arkasından ateş açtı.
Yaralanan Bingöl kanlar içierisinde yere düştü. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen Bingöl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis şüpheliler Adem E., Buğra K. ve Yılmaz G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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SALDIRI KAMERADA
Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede Bingöl'ün koştuğu, arkasından gelen bir şüphelinin ateş ettiği görülüyor. Öte yandan Bingöl'ün daha önce polise giderek tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi.