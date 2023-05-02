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Husumetlisi tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu

Edirne'de Önay Ediz, sanayi sitesindeki iş yerinde husumetlisi S.C.E. tarafından tabancayla vuruldu. Husumetlisinin 7 el ateş açtığı Ediz, hastaneye kaldırıldı

Giriş: 02.05.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
Husumetlisi tarafından iş yerinde vuruldu
DHA

Edirne'de, husumetlisi tarafından iş yerinde tabancayla vurulan Önay Ediz, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçide meydana geldi. İşletmede çalışan Önay Ediz, iş yerine gelen ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.C.E. ile tartıştı.

Bu sırada S.C.E., üzerindeki tabancayla Ediz'e 7 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Bacakları ve eline isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ediz, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kaçan S.C.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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